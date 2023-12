Grêmio e Inter estão no mercado na busca por reforços para a temporada de 2024. Uma das funções mapeadas pelos dois clubes é a lateral esquerda. Enquanto o Tricolor procurou Marlon, do Cruzeiro, o Colorado sondou Iago, que está no Augsburg, da Alemanha. Abaixo, GZH lista cinco opções que podem ser buscadas pelo dupla Gre-Nal: