O Brasil estreou com derrota na United Cup, torneio por equipes que começou nesta sexta-feira (29), na Austrália. Bia Haddad Maia venceu seu jogo de simples, mas Thiago Wild caiu na primeira partida do confronto com a Espanha e, nas duplas, Bia e Marcelo Melo acabaram sendo derrotados, na cidade de Perth por Sara Sorribes Tormo e Alejandro Davidovich Fokina. A competição, em sua segunda edição, é preparatória para o Aberto da Austrália.