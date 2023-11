Lúcio Flávio não permanecerá no Botafogo como auxiliar de Tiago Nunes. E antes mesmo de ser oficializada a sua saída, em decisão do dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, John Textor, ele já se despediu. Nas redes sociais, desejou que o trabalho seja coroado nesta reta final de Brasileirão.