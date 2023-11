Os dois últimos jogos da Seleção Brasileira no ano reservaram duas paradas difíceis: antes de encarar o clássico com a Argentina, na terça-feira (21), no Maracanã, o time de Fernando Diniz visitará a Colômbia, nesta quinta-feira (16). E, além do adversário, um fator de preocupação é a temperatura no palco da partida.