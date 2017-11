O jogo em si foi muito difícil, aliás já era esperado. O adversário havia derrubado alguns grandes do futebol brasileiro, mas o Tricolor foi maior, teve mais grandeza e alcançou a classificação. O Barcelona foi valente, jogou um belo futebol, foi até superior ao Grêmio em determinado momento do jogo. Mas as grandes chances de marcar foram do Tricolor. Agora, é tudo com os argentinos.