Todos sabemos que o Grêmio leva uma grande vantagem para o jogo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil, hoje à noite, na Arena. Até ontem, no início da noite, a equipe equatoriana não havia chegado a Porto Alegre, em face de vários problemas com relação ao voo para o Brasil. O importante é que cheguem e estejam na Arena, em plenas condições físicas e prontos para o jogo.

Até acredito que pode haver algum desgaste no que tange a preparação dos atletas do Barcelona, mas tenho para mim que, em partida decisiva, nada tira a motivação e a vontade de vencer de uma equipe de qualidade. Assim, devemos encarar o jogo com toda a seriedade, sabedores que a vantagem é significativa, mas o jogo precisa ser jogado.

Vale registrar a importância da participação da torcida do Grêmio, que precisa lotar a Arena e apoiar seu time do início ao fim. Vamos pensar no adversário argentino depois de ultrapassarmos com segurança o time equatoriano. O Tricolor tem time para avançar e precisa comprovar dentro do campo de jogo.