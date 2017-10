Um jogo de altos e baixos no Heriberto Hülse. Mais uma vez, o Inter oscilou como um eletrocardiograma. Com D'Alessandro inspirado, começou muito bem a partida. Como se estivesse jogando no Beira-Rio, com autoridade, abriu 2 a 0 com Sasha e Cuesta. E poderia tem ampliado a vantagem. O Criciúma só descontou num vacilo da defesa colorada. Mais uma vez, a bola aérea vazou. No segundo tempo, o Tigre afiou as garras. Silvinho deitou e rolou pelo lado direito da defesa colorada. Alemão e Danilo Silva tiveram dificuldades com as investidas do ataque catarinense. Conseguiu o empate e poderia até ter virado a partida. O gol do alívio colorado saiu com um lançamento perfeito de Camilo para Carlos colocar na rede.