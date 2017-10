Bruno Alencastro

Mesmo jogando fora de casa, o Inter vai contar com o apoio maciço da sua torcida no Heriberto Hülse. Diga-se de passagem, que durante toda a Série B essa tem sido a postura dos torcedores nos jogos do Beira-Rio. A direção do Criciúma, também pensando em renda, até aumentou a carga inicial de ingressos para a galera colorada. A previsão é mais de quatro mil torcedores ao lado do time de Guto Ferreira. O Colorado jogará turbinado!

De uma só vez, quatro titulares, que fizeram muita falta no jogo de atuação terrível contra o Boa vão desembarcar entre os 11. E a contagem é cada vez mais regressiva. Com uma vitória sobre o Tigre, o Inter chega a 61 pontos, faltando apenas sete confrontos para a tão sonhada volta ao convívio dos grandes. A necessidade de pontos a mais para garantir ao menos o G-4 ficaria muito pequena. Somente uma vitória no jogo seguinte contra o Ceará, no Beira-Rio, já serviria.

ABRIU O TEMPO

Depois de nuvens carregadas insistirem em rondar a Arena com problemas de lesões de toda a natureza, discussões sobre renovações de contratos e resultados ruins, o noticiário do Grêmio deu uma aliviada. Luan retornou à equipe depois de 56 dias. Ainda pode evoluir. Porém já deu uma cara de time, que estava esquecida. Está credenciado para estar no duelo da Libertadores. Há um novo otimismo para a renovação do meia. Renato até falou que é uma novela com os capítulos gravados. Já Arthur ampliou seu vínculo até 2021.

Agora o DM está vazio! Michel e Cristian ficam à disposição de Renato. O empate com o Corinthians não foi a melhor coisa do mundo. Mas somou um ponto na luta pela vaga direta na Libertadores. Com o empate do Santos com o Sport, valeu a manutenção da vice-liderança, que dá um prêmio de mais de R$ 11 milhões. Pelo jeito, as coisas começam a tomar o caminho da normalidade para o Tricolor!