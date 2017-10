Elsa / Getty Images/AFP

O Philadelphia Eagles é o novo time a ser batido na NFL. Na noite desta segunda-feira (23), o time venceu o rival Washington Redskins por 34 a 24 no Monday Night Football que fechou a semana 7 e se isolou com a melhor campanha de toda a liga.

O grande nome do jogo — e talvez da temporada — foi Carson Wentz. O jovem quarterback controlou as ações e, mesmo com a perda do left tackle Jason Peters com uma lesão grave na perna, soube conduzir o ataque.

Depois de um início equilibrado, o Eagles passou à frente por 17 a 10 no fim do primeiro tempo e controlou a vantagem depois do intervalo. Wentz passou para quatro touchdowns — em recepções de Mack Hollins, Zach Ertz, Corey Clement e Nelson Agholor. O quarterback, em seu segundo ano na NFL, lidera a liga em passes para touchdown na temporada, com 17.

Kirk Cousins também fez uma atuação segura, com 303 jardas, três touchdowns e uma interceptação. Os passes para TD foram recebidos por Chris Thompson e Jordan Reed (duas vezes).

O Philadelphia Eagles está isolado na liderança da NFC Leste, com seis vitórias e uma derrota — a melhor campanha da NFL, superando os 5-2 de New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Kansas City Chiefs, Minnesota Vikings e Los Angeles Rams. No domingo que vem, o Eagles recebe o San Francisco 49ers, que ainda não venceu na temporada.