As equipes do Atlântico URI Erechim e da AES Sobradinho entraram em quadra na noite deste sábado (21/10), no Caldeirão do Galo, em jogo de volta das Quartas de Final da Liga Gaúcha de Futsal 2017. Na primeira partida, disputada em Sobradinho, vitória do Atlântico por 4 a 1. Neste sábado, mais uma vitória (desta vez por 6 a zero) e classificação garantida para as semifinais do principal campeonato do Estado do RS.