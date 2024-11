Maior exposição imersiva sobre Pelé tem barbearia original, itens históricos e coleção rara

Quase dois anos após sua morte, Pelé ganha uma homenagem especial a partir desta terça-feira, 19 de novembro, o Dia do Rei Pelé, que celebra os 55 anos do seu milésimo gol. Uma área de 2.200 metros quadrados no Shopping Eldorado, em São Paulo, relembra a história do gênio da bola numa exposição imersiva que apresenta itens históricos, uma coleção privada rara e até mesmo a barbearia original onde o ex-jogador cortou seu cabelo ao longo de seis décadas.