CBF / Divulgação

O caneco vem para o Brasil. Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira Feminina se sagrou campeã da Copa CFA da China. O confronto contra as donas da casa terminou empatado em 2 a 2, com gols de Marta e Adriana.

Mesmo com o empate, a equipe comandada pelo técnico Vadão foi campeã após duas vitórias nas rodadas iniciais – 3 a 0 sobre o México e 2 a 0 sobre a Coreia do Norte. As coreanas ficaram em segundo, com seis pontos; as chinesas em terceiro com três; e o México não pontuou na competição.

O JOGO

A partida começou com as duas equipes se estudando muito. As jogadoras tocavam a bola mas não se atreviam a avançar. A primeira chance foi brasileira, com Thaisinha pelo lado direito. Em seguida, a China teve duas oportunidades, mas chutou para fora.

A seleção abriu o placar aos 28 minutos da etapa inicial. Thaisinha foi derrubada dentro da grande área, e a árbitra marcou penalidade máxima. Marta cobrou com muita categoria no alto esquerdo da goleira chinesa. Caixa!

O segundo gol veio logo depois. Bia, em mais uma de suas arrancadas, atropelou a zaga adversária. Passou por cinco marcadoras e ficou sem a bola. Adriana, que chegava por trás, chutou forte para fazer seu primeiro gol com a camisa Canarinha. O primeiro tempo terminou com 2 a 0 no placar.