Peter Aiken / Getty Images/AFP

O Kansas City Chiefs voltou a vencer. O time explorou as deficiências ofensivas do Denver Broncos e bateu o rival no Monday Night Football que fechou a semana 8 da NFL nesta segunda-feira (30), por 29 a 19, para abrir distância na liderança da AFC Oeste.

O Chiefs abriu o placar logo de cara em um erro ofensivo do Broncos. Marcus Peters recuperou um fumble de Jamaal Charles e retornou 45 jardas para touchdown. Travis Kelce, que era a principal arma ofensiva de Kansas City no jogo, ampliou com um touchdown recebido. No fim do primeiro tempo, o Chiefs vencia por 17 a 3.

O Broncos só anotou um touchdown no terceiro quarto, em uma corrida de Devontae Booker. No entanto, três interceptações de Trevor Siemian custaram caro. O Chiefs acumulou chutes de field goal no segundo tempo com Harrison Butker, enquanto o Broncos voltou a anotar um TD no fim com A.J. Derby.

Alex Smith completou 14 de 31 passes para 202 jardas e um touchdown. Travis Kelce teve 133 jardas e um touchdown. Pelo Broncos, Trevor Siemian completou 19 de 36 passes para 198 jardas, um touchdown e três interceptações.