Penso que uma excelente notícia advinda da Arena foi a renovação de contrato de Arthur até 2021. Muito bem assessorado pelo competente e profissional empresário Jorge Machado, o jogador prorrogou sua permanência no Grêmio. O atleta saiu satisfeito, e o clube cumpriu com sua parte, reconhecendo o belíssimo trabalho que Arthur vem realizando.

Trata-se de um atleta muito jovem, que, se não estiver na Copa do Mundo do ano que vem, com certeza estará na próxima. Logo, os clubes europeus de primeira linha estarão assediando o jogador e o Grêmio. Arthur e seu procurador planejaram uma carreira bem pensada, sem atropelos e serão, no tempo certo, recompensados por isso.