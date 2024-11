Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), às 17h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela final da Libertadores. Os mineiros vão em busca do bicampeonato, enquanto os cariocas querem o título inédito. O Mapa da Copa traz um mano a mano com as prováveis escalações das equipes. Quem é o favorito para ficar com a taça?