A Conmebol decidiu mudar o local da partida entre Peñarol e Botafogo, nesta quarta-feira (30), às 21h30min, inicialmente marcada para o Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. De acordo com informações do GE, a entidade que comanda o futebol sul-americano definiu que o jogo será disputado no Estádio Centenário, também na capital uruguaio.