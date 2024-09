Domingo, 18h30min Notícia

Juventude x Inter marca o reencontro de Roger com o Jaconi, e torcida prepara recepção "especial"

Torcedores da equipe de Caxias do Sul fizeram cédulas com o rosto do atual técnico colorado; partida será a primeira do treinador contra sua antiga equipe

31/08/2024 - 06h00min