O Inter tem uma negociação avançada com o Lanús, da Argentina, para fechar a contratação do lateral-direito Braian Aguirre. Uma primeira proposta, na casa dos 300 mil dólares (aproximadamente R$ 1,6 milhão na conversão atual), foi enviada ao clube, mas uma mudança envolvendo a tarifação da moeda no país vizinho fez as tratativas recuarem nos últimos dias. No entanto, ainda existe otimismo para um desfecho positivo.