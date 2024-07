Eduardo Coudet tem boas e más notícias para escalar o Inter às 19h desta quarta-feira (10), no Beira-Rio. Contra o Juventude, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, o treinador terá o retorno de Valencia, mas não poderá contar com Renê, Thiago Maia e Fabrício. Além disso, o técnico deve promover alterações por jogadores que foram preservados no último jogo.