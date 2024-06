A derrota sofrida para o Galo no último minuto da partida expôs um possível problema no setor defensivo do Inter: a bola aérea. Os gols marcados pelo Atlético-MG na vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira (26), em Criciúma, surgiram de cruzamentos. Após a partida, na saída de campo, o volante Thiago Maia lamentou o resultado, destacando justamente essa questão.