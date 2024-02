No calendário do futebol brasileiro, o time que começa raramente é o que encerra uma temporada. Neste ano, tudo leva a crer que assim será no Inter. Afinal, diante do Avenida, neste domingo (21), Eduardo Coudet ainda não terá à disposição todos os reforços de grande investimento da diretoria e quatro titulares, que serão ausência por lesão, convocação e suspensão. A estreia colorada no Gauchão 2024 ocorre às 16h, no Beira-Rio, sem a presença de público por conta das brigas na semifinal do Estadual no ano passado.