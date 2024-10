A vitória do fim de semana trouxe um alívio momentâneo por ajudar o Grêmio a abrir quatro pontos de distância da zona de rebaixamento. Porém, a estratégia usada contra o Atlético-GO deve ser modificada para as duas próximas rodadas do Brasileirão, quando o Tricolor visitará Fluminense e Palmeiras fora de casa.