São 15 jogos disputados pelo Grêmio no Brasileirão e 10 derrotas. Apenas 11 pontos em 45. O Tricolor amargou mais um resultado negativo na competição na noite desta quarta-feira (17), quando perdeu para o São Paulo, no Morumbi, por 1 a 0. Com o resultado, o clube segue na 18ª posição do torneio, com quatro pontos a menos que o Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento.