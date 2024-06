Como será a liberação da verba do seguro e o que falta para o Grêmio jogar na Arena

O acordo entre Grêmio e Arena, firmado nesta quarta-feira (26), agilizará de forma significativa o retorno do time à sua casa. Prestes a receber a indenização da seguradora, a gestora do estádio prioriza sobretudo a compra de novos transformadores, o entrave mais sério, no momento, a ser contornado. Embora não haja uma estimativa oficial, a expectativa nos bastidores é de que a casa tricolor seja liberada antes mesmo da partida do dia 13 de agosto, contra o Fluminense, pela Copa Libertadores.