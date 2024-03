A trajetória de Renato Portaluppi como técnico do Grêmio passa também, além dos títulos, pela relação de confiança com os jogadores. É comum o treinador se aproveitar das coletivas para defender algum atleta que conviva com críticas dos torcedores. Após a vitória sobre o Caxias por 2 a 1, no sábado (16), ele valorizou a entrega do centroavante João Pedro Galvão.