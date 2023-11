O Grêmio já planeja o ano de 2024. Além do mapeamento de possíveis contratações, há a preocupação com eventuais saídas. Outra decisão deverá ser tomada sobre os jogadores que estão emprestados e retornam ao fim da temporada. O Tricolor conta com seis atletas nesta situação. Abaixo, confira como foi o 2023 de cada um: