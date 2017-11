Claro que vão aparecer alguns "entendidos", para dizerem que o técnico Renato acertou em cheio nas substituições, porque havia errado na escalação. Muito mais importante que as trocas foi o foco do time, na segunda etapa, especialmente depois que sofreu o gol do Flamengo. Percebe-se que, além de alterar a equipe, Renato transformou sua forma de jogar, o que demonstra lucidez. Jael fez boa partida e contra ele há um preconceito, cuja origem é clara. Fernandinho não fez boa partida e foi notada a sua saída com mais vigor, porque Everton entrou e logo marcou dois gols. Mas para tudo houve decisão correta do treinador, contra quem também já houve muito preconceito _ e ainda há, por parte de alguns.

Honestamente, não sei o que Renato ainda precisa fazer para definitivamente ser considerado um técnico de alto nível. No entanto, sinto-me no dever de respeitar opiniões alheias. Vale frisar que o Grêmio segue consolidado no G-4 do Brasileirão, apesar de estar com os olhos voltados para a Libertadores. Se nos colocarmos no lugar de quem tem o dever de tomar decisões, entenderemos a dificuldade de definir prioridades e evitar risco de lesões em atividades supérfluas. Não é fácil chegar pela quinta vez a uma final de Libertadores e ainda estar no G-4 do Campeonato Brasileiro.