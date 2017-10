No aspecto coletivo, não tenho dúvidas de que o Grêmio realizou uma excelente partida quarta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona-EQU. Marcou forte, trocou passes e saiu no contra-ataque em velocidade, anotando os gols assim que as oportunidades surgiram. O trabalho do técnico Renato foi irrepreensível, tanto que obteve uma belíssima vitória.