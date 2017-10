Luis Moura / WPP/Lancepress!

Jogando com autoridade e personalidade, o Grêmio foi superior ao Corinthians no primeiro tempo. Embora estivesse visivelmente desembocado, Luan voltou a dar aquele encaixe ao time.

Claro que o Corinthians sempre foi um time perigoso, especialmente no contra-ataque, mas Jailson e a dupla de zaga, onde se destacou Kannemann, deram conta do recado. Na segunda etapa, o Corinthians tentou pressionar, mas logo em seguida o Grêmio equilibrou a partida.

Foi um jogo parelho até o final, mas as duas chances de gol, uma delas muito viva, com Edilson acertando a trave do Corinthians em cobrança de falta, e a outra uma cabeçada de Jael, no meio de dois zagueiros, aos 48 minutos. Foi uma boa atuação do Grêmio.

As redes sociais

Ontem, escrevi sobre a escalação do árbitro Heber Roberto Lopes para o jogo entre Grêmio e Corinthians. Fiz ressalvas às atuações desse profissional. Depois de escrever a coluna, fiquei impressionado com o que li nas redes sociais e em alguns sites de empresas de comunicação do centro do país.