A seleção brasileira de futsal garantiu os 100% de aproveitamento e o primeiro lugar do Grupo B do Mundial do Uzbequistão ao derrotar a Tailândia nesta sexta-feira (20). A vitória por 9 a 1, no Complexo Esportivo de Bucara, ampliou os números do ataque mais poderoso da Copa até o momento, com 27 gols marcados e apenas dois sofridos.