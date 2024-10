Resenha das Gurias Notícia

Atacante do Brasil-Far reitera meta para o Gauchão Feminino: "A vaga para a Série A-3"

Andressa Ramos participou de oito gols do rubro-verde na fase inicial do Estadual. Time de Farroupilha duela com o Juventude na próxima rodada

04/10/2024 - 08h00min