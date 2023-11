Após o empate na Arena, as Gurias Gremistas ficaram com o vice-campeonato Gaúcho Feminino. O jogo de volta da final, que terminou em 1 a 1, aconteceu neste domingo (26). Como no jogo da ida, o Inter havia vencido por 2 a 0, o Grêmio precisava vencer por dois gols de diferença para levar a partida para as penalidades.