O Brasil-Pel perdeu para o Oeste na noite desta sexta-feira (27), em Barueri, e chegou ao quarto jogo sem vitória na Série B . Com a derrota por 1 a 0, o time de Clemer estacionou nos 39 pontos e pode fechar a 32ª rodada a apenas um da zona de rebaixamento — neste momento, a diferença para o Luverdense, que abre o Z-4 e joga neste sábado contra o Santa Cruz, é de quatro pontos.

No jogo desta sexta, o Xavante repetiu o problema dos últimos jogos. A equipe até criou chances, mas pecou nas finalizações. Robert, porém, foi oportunista. Aos oito minutos do segundo tempo, o atacante do Oeste chutou forte, rasteiro e fez 1 a 0.