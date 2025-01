Gabriel Bortoleto realiza testes em Barcelona e se diz pronto para a temporada da Fórmula 1

Bortoleto segue realizando atividades com a Sauber.

O brasileiro Gabriel Bortoleto segue se preparando para a primeira temporada na Fórmula 1 . O piloto realizou testes secretos no circuito de Barcelona, na Espanha, com a Sauber, e gostou dos resultados obtidos .

— Dois dias finalizados, muito feliz com os resultados, fizemos muitas voltas. Aproveitamos muito aqui. Muito feliz e pronto para a temporada. Conto com o apoio de todos vocês. Vamos Brasil — disse Bortoleto em publicação nas redes sociais.

Além da Sauber, a Ferrari também esteve no circuito de Barcelona para testar os SF-23 com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O britânico bateu na manhã de quarta-feira (29) e cancelou o restante da programação do dia.