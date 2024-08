Curso de Medicina ganha primeiro Hospital de Simulação do Estado

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) caminha para ser a primeira do Rio Grande do Sul a dispor de um Hospital de Simulação. Previsto para o primeiro semestre de 2025, o empreendimento, localizado no campus Franklin Olivé Leite (conhecido como campus da Saúde), visa espelhar um hospital, onde os alunos, especialmente os do curso de Medicina, poderão vivenciar experiências com total segurança. Atualmente a UCPel já é detentora da maior escola médica do Estado, conforme dados do Ministério da Educação.