Se depender da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), a indecisão dos adolescentes em escolher um futuro profissional está com os dias contados. Com a Expoulbra Xperience, a universidade coloca alunos da Educação Básica em contato com estudantes, professores e coordenadores dos cursos de graduação. Assim, eles podem tirar dúvidas e entender todas as possibilidades que cada carreira oferece, tomando uma decisão que pode ser definitiva em suas vidas: a profissão a ser seguida.