Um mutirão de emprego irá ofertar 9.942 vagas de estágio, aprendizagem profissional e primeiro emprego no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (16). A iniciativa, realizada pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), irá envolver as 152 agências do Sistema Nacional de Empregos (Sine) em alusão à Semana Estadual da Juventude.