O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) montou uma força-tarefa para esclarecer dúvidas de candidatos do o Concurso Nacional Unificado. A mais comum - que vem movimentando as redes sociais - é se o DNA das provas será alterado, fazendo com que meses ou anos de estudo sejam perdidos. Ao Estadão um dos coordenadores do novo formato garante que não.