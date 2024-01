O governo federal publicou um decreto prevendo a ampliação do número de vagas para cadastro de reserva do Concurso Nacional Unificado. O previsto era que o quantitativo do cadastro de reserva seria o dobro da quantidade vagas. Pela nova regra, publicada na quarta-feira (10), a quantidade de vagas será definida em edital, com mais vagas. O processo teve os editais lançados nesta quarta-feira (10) e busca selecionar 6.640 servidores.