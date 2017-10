Estimativa feita pela Caixa Econômica Federal aponta que o suo de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagar dívidas do Financiamento Estudantil (Fies) poderá levar ao saque de R$ 70 bilhões de recursos do fundo, valor 60% maior do que o montante sacado das contas inativas este ano. Os dados foram solicitados pelo Conselho Curador do FGTS e divulgados pelo jornal O Estado de S. Paulo.

A votação da medida provisória que muda as regras do Fies deve ocorrer esta semana na Câmara dos Deputados. Uma emenda incluída no texto original prevê que os trabalhadores retirem de suas contas do FGTS recursos para amortizar ou quitar as dívidas do financiamento do Ensino Superior.

O ministro da Educação, Mendonça Filho, já manifestou apoio à medida, que encontra oposição da equipe econômica do governo. O representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no conselho curador, Cláudio Gomes, afirmou ao Estadão que acompanha com preocupação as discussões.

— São sempre causas justas, mas que fogem da finalidade do fundo que é garantir que o trabalhador tenha recursos para sacar em um momento de necessidade e que os depósitos sejam utilizados em ações que estimulem a criação de empregos.