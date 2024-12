RS anuncia investimento recorde de R$ 360 milhões em inovação, ciência e tecnologia para 2025

O evento Ciência e Inovação na Estratégia de Desenvolvimento do RS, marcou os 60 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado e o lançamento da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Pecti-RS) 2025-2030 .

— O anúncio reafirma que o nosso governo não apenas respeita a ciência, mas investe e aposta nela como caminho para o desenvolvimento. É fundamental investir em ciência, tecnologia e inovação no mundo atual, e o Rio Grande do Sul não pode ficar para trás — disse Leite.

No anúncio, a secretária aproveitou para salientar o programa Avançar na Inovação, anunciado em 2021 por Leite e a trajetória em ascensão dos aportes financeiros na área. Para 2025, o plano de investimentos prevê R$ 150 milhões para ações da Sict e R$ 210 milhões para iniciativas da Fapergs. A estratégia está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado recentemente como parte do Plano Rio Grande e focado no futuro do Estado.