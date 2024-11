Contas públicas Notícia

Lula convoca nova reunião ministerial no Palácio do Planalto para discutir cortes de gastos

Encontro desta quinta-feira tem o objetivo de alinhar os últimos detalhes do plano. Conforme o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente deve conversar também com os líderes da Câmara e do Senado

07/11/2024 - 10h35min