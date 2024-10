Uma nota técnica elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) contesta afirmações de que os gastos com apostas online, as chamadas bets, prejudicaram as vendas no comércio e aumentaram o endividamento das famílias. A manifestação foi elaborada a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), no contexto de uma ação movida pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).