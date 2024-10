O Ministério de Minas e Energia (MME) declarou nesta sexta-feira (25), em nota, que as medidas de planejamento da pasta, para os reservatórios do país, dispensaram a volta do horário de verão em 2024 e possibilitaram o relaxamento da bandeira tarifária, deixando o custo de energia elétrica mais barato. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a bandeira amarela em novembro, um alívio em relação patamar "vermelho 2" de outubro.