A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (25) a bandeira tarifária amarela para o mês de novembro. Será um alívio em relação a outubro, quando foi acionada a bandeira vermelha 2. O órgão regulador cita melhores condições, com o aumento do volume de chuvas e a consequente redução do preço para geração de energia.