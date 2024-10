O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (10) que 2.040 sites de apostas vão sair do ar a partir desta sexta-feira (11) por não terem obtido autorização para operar no Brasil. A lista já foi repassada à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a quem caberá realizar as operações para torná-los inacessíveis.