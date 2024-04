Reação AGU aciona STF contra desoneração da folha de pagamento de setores e municípios Adotado desde 2011 e com validade prorrogada no final do ano passado até 2027, benefício fiscal substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Governo diz que lei não demonstrou impacto financeiro da medida