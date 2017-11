Nova elevação do gás ocorrerá neste domingo Raquel Heidrich / Agencia RBS

O preço do gás de cozinha sofrerá nova elevação a partir deste domingo em todo país. O GLP residencial envasado de 13 kg subirá 4,5% da Petrobras para as distribuidoras. Ao consumidor, a estimativa é de elevação de 2% no preço.

Em Porto Alegre, o preço do gás de cozinha já subiu 7,3% em outubro. A perspectiva de elevação do botijão a partir de domingo também é de 2%. Em todo o Estado, a alta em outubro foi de 2%. Em valores, a média dos preços do GLP na capital é de R$ 67,36 e no Estado, de R$ 64,92, para botijão de 13kg.

O presidente do Sindicato das Revendedoras de Gás do Estado, Ronaldo Tonet, afirmou que nos últimos meses, o preço para as revendedoras aumentou 54%. E que a concorrência está freando o preço no Estado.

— A concorrência está freando o reajuste nos últimos meses. Caso contrário, o gás de coizinha já estaria custando mais de R$ 75. Então, isso é ditado pela concorrência. Existem muitos agentes na distribuição, que obrigam preços menores. —