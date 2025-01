Lyon Peugeot é a número um em vendas no Brasil

Marco Oliveira, do Grupo Servopa, e Mateus Martins, da Lyon Peugeot e Lyon Citroën. Bruno Winterscheidt

Com quatro unidades no Rio Grande do Sul, sendo duas em Porto Alegre, além de Canoas e Novo Hamburgo, a rede de concessionárias Lyon Peugeot desponta como a maior vendedora de carros da marca francesa no Brasil. Tamanho sucesso é atribuído não só aos investimentos recentes, mas também à forte representatividade nacional do Grupo Servopa, marca detentora das operações.

– Nos últimos 10 anos, a Lyon foi reconhecida diversas vezes pela Peugeot como a rede de concessionárias número um do País. Somente em 2024, emplacamos 1.316 carros. Isso demonstra nossa importância para a montadora, tanto por conta do volume de vendas como pela grandeza da marca e pela qualidade de nossas lojas – explica o gerente de marcas das concessionárias Lyon Peugeot e Lyon Citroën, Mateus Martins.

Peugeot 2008 impulsionou vendas da marca no Brasil. Peugeot Brasil / Divulgação

O executivo conta que os lançamentos recentes das linhas Peugeot 2008 e Peugeot 208 impulsionaram as vendas nos últimos meses. Para ele, é por conta desses dois modelos que a montadora vive seu melhor momento em território nacional nos últimos anos.

– O 2008 foi uma grata surpresa. Hoje, a Peugeot está sob o guarda-chuva da Stellantis e isso colabora muito para consolidar ainda mais a qualidade da marca e engrandecer o negócio. O modelo é um sucesso absoluto no País. Somente nos primeiros três meses, vendemos mais de 500 unidades. E os bons resultados também valem para o 208, que chegou ao mercado todo reestilizado, com novas frente e traseira – destaca Martins.

Os dois modelos estão disponíveis em todas as concessionárias Lyon Peugeot, incluindo a unidade Edu Chaves, que fica na capital gaúcha e conta com atendimento especializado em veículos elétricos, e a nova loja Ipiranga, inaugurada em Porto Alegre em setembro de 2024. Trata-se de um prédio robusto com espaços modernos e identidade visual totalmente atualizada. Além do showroom, o local conta com mais dois andares compostos por escritórios administrativos, de qualidade, de despachantes, salas de treinamento e departamento de suporte.

Nova loja da Lyon Peugeot em Porto Alegre. Bruno Winterscheidt

– A Peugeot é muito bem-aceita no Sul do País. Alguns fatores que favorecem isso são a forte colonização europeia no Rio Grande do Sul e a proximidade com países como a Argentina, onde a montadora é líder em vendas. Outro aspecto que colabora é o atendimento diferenciado da Lyon. Além de irmos até o cliente para fazer avaliações de seminovos ou levar carros para test-drive, temos um time de pessoas incríveis. São gestores, consultores, diretores e outros profissionais muito focados e cuidadosos com o negócio – diz Martins.

O gerente de marcas, inclusive, faz um convite para que os gaúchos visitem as concessionárias sem compromisso. Dessa forma, podem ver os carros de perto e conferir toda a estrutura e a qualidade de atendimento que ajudaram a consolidar o sucesso da rede.