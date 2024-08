Abraçar a modernidade sem abrir mão da tradição é o segredo de muitas empresas prósperas. O Grupo Peruzzo iniciou sua história em 1993, com a aquisição da Padaria Moderna, a mais antiga de Bagé, fundada em 1946 em um ponto tradicional da cidade. No ano seguinte, a conquista inspirou a inauguração do primeiro Peruzzo Supermercado.